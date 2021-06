Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Im Parkhaus einen Dacia gestreift und geflüchtet

Pforzheim (ots)

Am Samstag, in der Zeit von 13.30 bis 16.00, war im unteren Parkdeck der Goldenen Pforte, in der Hohenstaufenstraße 6, ein blauer Dacia Sandero abgestellt. Im Heckbereich wurde das Fahrzeug offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher müsste den Schadenseintritt bemerkt haben. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 3.500 EURO zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet Zeugen sich unter der T-Nr. 07231 186-3111 zu melden.

Polizeipräsidium Pforzheim

Führungs- und Lagezentrum Harald Huber

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell