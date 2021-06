Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein, OT Stein - Geparkten Volvo gestreift und geflüchtet

Königsbach-Stein (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro verursachte am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr der Fahrer eines schwarzen Pkw, als er in Königsbach-Stein in der Königsbacher Straße in Höhe der dortigen Gaststätte einen geparkten schwarzen Volvo V 60 streifte. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, beschrieb den Fahrer, der nach dem Streifunfall kurz erschrocken stehengeblieben, dann jedoch mit seinem Fahrzeug geflüchtet war, wie folgt: Männliche Person, 25 - 30 Jahre alt, blondes lockiges Haar, heller Teint, bekleidet mit einem hellen T-Shirt. Bei dem schwarzen Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um einen Mazda 3 gehandelt haben, der nun vorne rechts unfallbeschädigt ist. Zum Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs konnte der Zeuge keine Angaben machen. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter (07231) 1864100 zu melden.

Jürgen Fabian

Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell