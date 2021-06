Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wimsheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Firmengebäude

Wimsheim (ots)

Bislang Unbekannte sind am frühen Freitagmorgen gegen 04.10 Uhr in ein Firmengebäude im Industriegebiet Wimsheim eingebrochen und haben versucht, einen Tresor zu öffnen.

Die Unbekannten drangen gewaltsam in die in der Maybachstraße gelegene Firma ein und versuchten, durch Sprengung einen Tresor zu öffnen, was allerdings misslang.

Durch die Vorgehensweise und die damit einhergehende Rauchentwicklung war neben der Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr aus Wimsheim vor Ort.

Der Kriminaldauerdienst bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

