POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannte Trickdiebin erbeutet mehrere tausend Euro

Gestern Vormittag hat eine unbekannte Trickdiebin in Pforzheim mehrere tausend Euro erbeutet.

Gegen 11 Uhr kam die ältere Geschädigte nach dem Einkaufen an ihre Wohnanschrift in der Nordstadt. Sie hatte in ihrem Rollator ihren Einkauf und ihre Handtasche, in welcher sich mehrere tausend Euro befanden. Die unbekannte Trickdiebin bot ihre Hilfe beim Hochtragen des Einkaufs in die Wohnung der Geschädigten an, was diese ablehnte. Jedoch begleitete die Diebin sie bis in ihre Wohnung. Dort legte die Geschädigte die Handtasche zur Seite, während sie sich mit der Unbekannten unterhielt. Kurze Zeit später verließ die Diebin die Wohnung der Geschädigten. Abends stellte jene dann fest, dass das Bargeld entwendet wurde.

Die unbekannte Trickdiebin kann wie folgt beschrieben werden: Weiblich, circa 155 cm groß, circa 50 Jahre alt, korpulente Statur, kurze blonde Haare und trug einen beigen Hut.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

VORSICHT Trickdiebstahl: Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

