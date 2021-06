Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zeugen gesucht: Nicht angeleinter Hund beißt Fußgänger

Bad Wildbad (ots)

Ein nicht angeleinter Hund hat am Mittwochnachmittag in Bad Wildbad einen 62-jährigen Fußgänger gebissen und verletzt. Die Hundebesitzer weigerten sich in der Folge wohl ihre Personalien anzugeben.

Das 62-Jährige war gegen 13 Uhr zu Fuß im Kurpark unterwegs. Im Bereich der Enzabsenkung saß ein älteres Paar am Tisch, deren Hund nicht angeleint war. Als der 62-Jährige an ihnen vorbeilief, biss ihn der Hund unterhalb des Schienbeins ins rechte Bein. Dabei wurde der Mann leicht verletzt und seine Hose beschädigt. Die Hundebesitzer weigerten sich danach ihre Personalien zur Schadensregulierung anzugeben. An der Hose entstand ein Schaden von rund 80 Euro.

Die gesuchten Hundehalter können wie folgt beschrieben werden: beide ungefähr 70 Jahre alt, die Frau hatte weiße, schulterlange Haare und trug eine helle Bluse, der Mann hatte eine Glatze und trug eine Brille. Der Hund war etwa 40 bis 50 Zentimeter groß und hatte ein mittellanges, lockigesm braunes Fell, vermutlich ein Mischling.

Der Polizeiposten Bad Wildbad bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07081 9390-0 zu melden.

