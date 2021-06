Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken gegen Anhänger gefahren

Pforzheim (ots)

Ein unter Alkoholeinfluss fahrender 55-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr mit seinem Motorrad in der Hirsauer Straße gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger gefahren und gestürzt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest vor Ort ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Der Fahrer musste im Anschluss seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben.

