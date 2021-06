Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Gaststätte

Pforzheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Mittwoch, 23.30 Uhr, bis Donnerstag, 09.50 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Genossenschaftsstraße in Pforzheim. Die Täter konnten nach derzeitigem Stand Kleingeld im zweistelligen Bereich erbeuten. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel. 07231 / 186 3311, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

