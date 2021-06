Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Radfahrer im Straßenverkehr verstorben

Freudenstadt (ots)

Heute Mittag ist ein 61-jähriger Radfahrer in der Industriestraße in Haiterbach vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls verstorben.

Gegen 12:10 Uhr wurde gemeldet, dass ein Radfahrer auf der Industriestraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hecke gefahren sei. Der herbeigerufene Rettungsdienst leitete vor Ort sofort Reanimationsmaßnahmen ein, jedoch verstarb der 61-Jährige leider in der Folge vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Verkehrsdienstaußenstelle Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-570 oder beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell