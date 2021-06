Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Mehrfamilienhaus -Zeugen gesucht -

Pforzheim (ots)

In der Südweststadt drangen am Mittwochmittag Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lameystraße ein und entwendetet hochwertigen Schmuck, sowie Bargeld.

Die Diebe gelangten zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise in das Wohnanwesen, sowie in die Wohnung. Hier durchwühlten sie mehrere Schubladen und Schränke und entwendeten Bargeld, sowie Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die an der genannten Örtlichkeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter 07231 186 4444 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

