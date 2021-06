Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Unfallflucht dunkle Limousine gesucht

Ein noch unbekannter Autofahrer ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Pforzheim mit einer Mountainbikefahrerin zusammengestoßen und danach weitergefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 0:30 Uhr eine 22-Jährige den rechten Gehweg der Bleichstraße in stadteinwärtiger Richtung. Als die Mountainbikefahrerin im Bereich zwischen Kallhardtbrücke und Scheuernbergstraße unterwegs war, beabsichtigte der bislang unbekannte Autofahrer am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Hierbei kam er auf den Gehweg und touchierte die vorbeifahrende Radfahrerin, die in der Folge stürzte und schwer verletzt wurde. Der Einparker fuhr daraufhin weg. Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um eine dunkle Limousine handeln.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

