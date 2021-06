Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Zeugen gesucht: Unfall mit verletztem Radfahrer

Wurmberg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in Wurmberg zu einem Unfall bei dem sich ein Radfahrer leicht verletzte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen 17:10 Uhr auf der Uhlandstraße in Richtung Wiernsheimer Straße. Dabei wollte er an einem auf seiner Fahrbahnseite geparkten Auto vorbeifahren und missachtete offensichtlich den Vorrang eines entgegenkommenden Pkws, dessen Fahrer hier bekannt ist. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste jener nach rechts auf den Gehweg ausweichen. Dadurch erschrak ein auf dem Gehweg fahrender Radfahrer so sehr, dass er eine Ausweichbewegung machte und sich beim darauffolgenden Sturz leicht verletzte. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten in Richtung Wiernsheimer Straße fort.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

