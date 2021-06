Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken gefahren

Pforzheim (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes Pforzheim fiel am Mittwochabend um 22.40 Uhr ein 37-jähriger VW-Fahrer in der Hirsauer Straße wegen seiner auffälligen Fahrweise auf, weshalb eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atmung des Mannes fest. Es ergaben sich noch weitere Anzeichen dafür, dass der Mann unter Alkoholbeeinflussung sein Fahrzeug führte, weshalb er die Beamten zwecks einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten musste.

Der 37-Jährige gelangt wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige.

Simone Unger, Pressestelle

