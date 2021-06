Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunkener Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Freudenstadt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22:15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Max-Eyth-Straße ein Motorradfahrer auf, welcher alleinbeteiligt gestürzt war. Während der Unfallaufnahme, konnten Anzeichen für Alkoholkonsum in der Atemluft des Verunfallten festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von mehr als 1,3 Promille. Ebenfalls war der junge Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis Der 20-Jährige wurde zur Versorgung seiner Verletzungen und zwecks einer Blutentnahme durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Das Motorrad, welches er sich zuvor von einem Bekannten geliehen hatte, wurde dem Eigentümer zurückgegeben. Dieser muss nun mit einer Anzeige zum Ermächtigen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Simone Unger, Pressestelle

