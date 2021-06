Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Zeugen gesucht: Unbekannte beschädigen sieben Autos

Schömberg (ots)

Einen Schaden von mindestens 15.000 Euro verursachten am frühen Mittwochabend Unbekannte in der Liebenzeller Straße. Die Unbekannten zerkratzen die Pkw mit einem spitzen Gegenstand und beschädigten die Scheiben. Die Autos waren im Bereich der Liebenzeller Straße 42 am Fahrbahnrand und in einer Tiefgarage abgestellt. Die Tatzeit kann von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0, in Verbindung zu setzen.

