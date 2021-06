Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einsatz ausgelöst: 44-Jähriger bewaffnet, alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Mühlacker (ots)

Einen Polizeieinsatz ausgelöst hat am Mittwochabend gegen 22.05 Uhr ein 44-jähriger Mercedesfahrer in der Enzstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen teilte ein aufmerksamer Passant mit, dass der 44-Jährige mit einer Pistole in seinen Pkw einstieg und weggefahren ist.

Der Mann konnte im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen am Ortseingang in Enzberg angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, wofür der 44-Jährige keine Berechtigung hatte. Bei der Überprüfung wurde außerdem festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist und deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Der 44-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und erwartet nun mehrere Anzeigen.

Dirk Wagner, Pressestelle

