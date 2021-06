Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Radfahrerin schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwerverletzt wurde am Mittwoch gegen 00.30 Uhr eine 22-jährige Radfahrerin in der Bleichstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Unbekannter dabei, im Bereich der Bleichstraße 101 am Fahrbahnrand in eine Parklücke einzuparken, während die 22-Jährige gerade verbotswidrig den Gehweg befuhr und am Einparkenden vorbeifahren wollte. Während des Parkvorgangs und des Rangierens fuhr der Unbekannte die Radfahrerin an.

Die 22-Jährige wurde beim Sturz schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem Pkw in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unbekannten bzw. zum Pkw liegen derzeit nicht vor.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell