POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Widersprüchliche Angaben - Wer ist einfach davongefahren? - Polizei sucht Zeugen

Auf der Landesstraße 621 zwischen Eisingen und Pforzheim ereignete sich am Dienstag, gegen 13:15 Uhr, ein Verkehrsunfall, nachdem ein Porsche einen Opel Corsa überholt hatte.

Eine 24-jährige Opel-Fahrerin befuhr die Eisinger Landstraße von Eisingen kommend in Richtung Pforzheim, als, ihren Angaben zufolge, sie von einem Porsche im Kurvenbereich überholt wurde. Beim Wiedereinscheren touchierte der Porsche den Kleinwagen und setzte seine Fahrt, trotz geraumer Zeit der Hinterherfahrt durch die Opel-Fahrerin, unbeirrt fort. Der Porsche soll, nach Angaben der Geschädigten, mit zwei Personen besetzt gewesen sein. Nachmittags meldete sich die mutmaßliche Fahrerin des Porsche und gab an, an genannter Örtlichkeit einen Kleinwagen beim Wiedereinscheren eines Überholvorganges touchiert zu haben. Anstatt anzuhalten, wäre dieser jedoch einfach weitergefahren.

Der Verkehrsdienst Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und Bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Telefonnummer, 07231 186 3111, zu melden.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

