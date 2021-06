Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rotlicht missachtet: Radfahrerin verletzt

Pforzheim (ots)

Leichtverletzt wurde am Dienstagfrüh gegen 07.10 Uhr eine 60-jährige Fahrradfahrerin auf der Bundesstraße 10 an der Kreuzung zur Sägewerkstraße. Die Radfahrerin überquerte bei "Grün" die Kreuzung auf dem Enztalradweg in Richtung Pforzheim. Eine 75-jährige VW-Fahrerin, welche in Richtung Mühlacker unterwegs war, fuhr bei "Rotlicht" in die Kreuzung ein und fuhr die Radfahrerin an.

Die 60-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ob die 75-Jährige die rote Ampel aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht erkannte, ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen.

