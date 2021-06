Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nach Brand in Garage drei Personen im Krankenhaus

Calw (ots)

Drei Personen sind am späten Dienstagabend wegen eines Garagenbrandes in der Calwer Burgsteige ins Krankenhaus gekommen.

Das Feuer war gegen 22:30 Uhr in der in ein Wohngebäude integrierten Garage ausgebrochen. Ein Bewohner löschte die Flammen mit einem Gartenschlauch noch vor Eintreffen der Feuerwehr, welche Nachlöscharbeiten durchführte. Drei Bewohner kamen zur Untersuchung wegen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Als Ursprung des Brandes steht eine technische Ursache im Raum. Nach einer ersten Schätzung entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell