Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Zeugen gesucht: Einbruch in Büroräume

Bad Herrenalb (ots)

Am Montagabend ist ein Unbekannter in Rotensol bei Bad Herrenalb in Büroräume eingebrochen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschaffte sich der Unbekannte gegen 23:45 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in der Schwarzwaldstraße und erbeutete Bargeld im vierstelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Calw unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell