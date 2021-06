Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Dienstagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Kreisstraße 4351 bei Nagold schwer verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 82-jähriger Opel-Fahrer gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 4531 von Mindersbach in Richtung Wart. Er wollte offensichtlich an der Abzweigung Ebhausen nach links in diese abbiegen. Dabei übersah er wohl den von Wart entgegenkommenden 24-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit jenem. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 11.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

