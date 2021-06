Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Unfall mit verletztem Fußgänger

Pforzheim (ots)

Heute Morgen kam es in Pforzheim zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 63-Jährige gegen 08:25 Uhr mit ihrem VW auf der Mahlbergerstraße in Richtung Arlingerstraße und wollte in diese nach links abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen 52-jährigen Fußgänger, der zur selben Zeit in diesem Bereich die Arlingerstraße überqueren wollte und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Über den Grad der Verletzungen kann nach derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Am Pkw entstand offensichtlich kein Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 3111 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

