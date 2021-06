Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Einbruch in Kiosk - Tabakwaren entwendet

Pforzheim (ots)

Am Dienstagmorgen drang ein unbekannter Dieb in einen Kiosk in der König-Karl-Straße ein und entwendete Zigaretten sowie weitere Rauchutensilien im Wert von rund 150 Euro.

Gegen 03:00 Uhr gelangte der Einbrecher offensichtlich über ein Fenster in das Büro und entnahm aus einem Lagerbereich die Waren.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell