POL-Pforzheim: (Enzkreis/PF/FDS) Birkenfeld/Pforzheim/Mönsheim/Loßburg - Trunkenheit im Straßenverkehr: Mehrere Autofahrer verlieren ihren Führerschein

Birkenfeld/Pforzheim/Mönsheim/Loßburg (ots)

Mehrere Autofahrer haben über das Wochenende wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr ihren Führerschein abgeben müssen.

Am Freitagabend kontrollierten Einsatzkräfte des Polizeireviers Neuenbürg in Birkenfeld einen 21-jährigen Mitsubishifahrer und stellten dabei fest, dass jener deutlich betrunken ist. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von fast zwei Promille.

Ebenfalls stark alkoholisiert war am Sonntagmorgen ein 40-Jähriger, der im Verdacht steht, als Fahrer eines Audi Schlangenlinien gefahren zu sein. Nachdem ein Zeuge auf der Bundesstraße 10 bei Pforzheim die auffällige Fahrweise gemeldet hatte, trafen die Einsatzkräfte den 40-Jährigen schließlich bei sich zuhause an und nahmen starken Alkoholgeruch bei ihm wahr. Ein Alkoholvortest mit einem Ergebnis von über anderthalb Promille war die Folge.

Am Sonntagnachmittag war es das unsichere Fahrverhalten einer Mercedesfahrerin, welches in Mönsheim einer Zeugin auffiel. Die hinzugerufenen Beamten entdeckten den Mercedes in der Folge geparkt und ohne Fahrerin. In der Folge gelang den Einsatzkräften jedoch, in unmittelbarer Nähe eine 36-Jährige ausfindig zu machen, die im Verdacht steht, Fahrerin des Mercedes gewesen zu sein. Bei ihr ergab ein Alkoholvortest einen Wert von über zwei Promille.

Alkoholgeruch nahm auch eine Streife des Polizeireviers Freudenstadt am späten Sonntagabend bei einem 32-jährigen Mazdafahrer in Loßburg wahr, als sie jenen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der daraufhin durchgeführte Alkoholvortest hatte sodann einen Wert von über einem Promille zum Ergebnis.

Zur Bestimmung des konkreten Alkoholwertes mussten die jeweiligen Betroffenen Blut abgeben, ihre Führerscheine behielten die Beamten ein.

