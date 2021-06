Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Pfalzgrafenweiler (ots)

Am Freitagnachmittag hat in der Zeit von 17:30 bis 18:00 Uhr ein Unbekannter einen Sachschaden von rund 1.000 Euro an einem Pkw in Pfalzgrafenweiler verursacht.

Der Hyundai war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Porschestraße geparkt, als der Unbekannte auf bislang ungeklärte Weise den Pkw an der hinteren linken Tür beschädigte.

Das Polizeirevier Horb bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

