POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gewahrsamnahmen und Platzverweise gegen Störer: Polizeieinsätze am Wochenende

Bei Polizeieinsätzen wegen Ruhestörungen wurden am Wochenende Polizeibeamte angegriffen sowie zwei Fahrzeuge beschädigt. Vier Störer wurden in Gewahrsam genommen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldete ein Anwohner eine Ruhestörung in der Güterstraße. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin gegen 01:30 Uhr rund 25 Personen im Bereich Güterstraße/Zähringerplatz fest, welche sich beim Erkennen der Polizei zum Teil sofort aggressiv zeigten und zwei Getränkedosen in Richtung der Beamten warfen. Nach Eintreffen von Verstärkung führten die Einsatzkräfte Kontrollmaßnahmen durch und erteilten Platzverweise. Während der Personenkontrollen kam es auch zu einzelnen Flaschenwürfen auf die Beamten. Dabei wurden ein Streifenwagen sowie ein anderes, geparktes Auto beschädigt. Einen 27-Jährigen und eine 18-Jährige mussten die Beamten letztlich in Gewahrsam nehmen, wogegen sich diese heftig wehrten. Dabei erlitten vier Polizisten leichte Verletzungen. Auf der Dienststelle ergab ein Alkoholvortest beim 27-Jährigen einen Wert von über einem Promille und bei der 18-Jährigen von fast anderthalb Promille. Die 18-Jährige klagte im weiteren Verlauf über Schmerzen, weshalb die Beamten den Rettungsdienst hinzuzogen, der sie in ein Krankenhaus brachte. Mindestens fünf Personen, darunter der 27- und die 18-Jährige, erwarten nun Strafanzeigen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23 Uhr erneut zu Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörungen an derselben Örtlichkeit. Die eingesetzten Polizeistreifen kontrollierten daraufhin 36 Personen und sprachen Platzverweise aus. Im Laufe der Kontrolle näherten sich zwei Personen über die Bahngleise, wobei zumindest eine der beiden plötzlich Steine vom Gleisbett auf die Einsatzkräfte warf. Dabei wurde glücklicherweise niemand getroffen oder verletzt. Den Beamten gelang es in Folge, einen 22-Jährigen und eine 21-Jährige als Tatverdächtige der Steinwürfe vorläufig festzunehmen. Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Alkoholvortest ergab bei beiden Tatverdächtigen einen Wert von rund einem halben Promille. Da sich der 22-Jährige fortlaufend äußerst aggressiv zeigte, musste er die folgenden Stunden in einer Zelle verbringen. Auch ihn sowie die 21-Jährige erwarten nun Strafanzeigen.

