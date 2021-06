Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Hoher Sachschaden bei Unfall unter Drogeneinfluss

Freudenstadt (ots)

Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag in Freudenstadt ereignet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 29-jähriger Autofahrer gegen 13:45 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er in Höhe der Musbacher Straße eine Kopfwende machen wollte. Hierzu scherte er aus und touchierte dabei einen anderen Wagen, der sich auf dem Fahrstreifen rechts daneben befand. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme entdeckten die Polizeibeamten Hinweise darauf, dass der 29-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein entsprechender Vortest zeigte sodann ein positives Ergebnis bei Cannabis an. Der 29-Jährige musste in der Folge eine Blutprobe abgeben, es erwarten ihn nun eine Anzeige und, je nach Ergebnis der Blutuntersuchung, auch Konsequenzen für seinen Führerschein.

Frank Weber, Pressestelle

