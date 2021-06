Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Elektrofahrrad aus Garage entwendet

Pforzheim (ots)

Einen Diebstahlsschaden im vierstelligen Bereich hinterließ ein unbekannter Täter, welcher am Samstag ein Fahrrad aus einer Garage stahl.

In der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 20:15 Uhr verschwand das Rad mit Elektroantrieb aus der Garage eines Mehrparteienhauses in der Dieselstraße. Es war mittels Stahlseil an der Wand gesichert worden. Dennoch gelang es dem Täter auf noch unbekannte Weise sich Zutritt zum Abstellplatz zu verschaffen, um im Anschluss das hochwertige Fahrrad mitzunehmen.

