POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Radfahrer nach Unfall verletzt - Zeugen zum Unfallhergang und zu möglicher Auseinandersetzung im Anschluss gesucht

Wildberg (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am Freitagabend zu einem Unfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Fahrradfahrer, bei welchem der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 18:50 Uhr befuhren der 20 Jahre alte Fahrer des Lkw und der 35-jährige Radfahrer die Wildberger Straße aus Gütlingen kommend in Richtung Wildberg. Offensichtlich kam es beim Überholvorgang des Lkw zur Berührung mit dem Mountainbike-Fahrer, so dass dieser stürzt und sich Schürfwunden zuzog. Es war vor Ort kein Rettungswagen von Nöten. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Inwiefern am Unfallort noch Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten stattgefunden haben, bedarf noch der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, welche die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

