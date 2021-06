Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Einbruch in Firma

Enzkreis (ots)

In der Nacht auf Samstag brachen unbekannte in eine Firma in der Leonberger Straße ein.

Nachdem der oder die Täter auf noch unbekannte Art und Weise, zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr, in die Versandhalle einer Firma gelangten, brachen sie die Tür zur dortigen Montagehalle auf. Hier wurden sämtliche Schränke aufgehebelt und durchwühlt, ohne etwas zu entwenden. Daraufhin begaben sich die Täter in die Büroräume der Firma wo sie weitere Türen aufbrachen und Schränke durchwühlten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Elektroartikel und Zubehör entwendet. Ebenfalls hebelten der oder die Unbekannten ein Fenster eines auf dem Firmengelände befindlichen Baucontainer auf. Im Inneren wurde ein Büroschrank geöffnet. Entwendet wurde hier nichts.

