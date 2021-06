Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Alleinbeteiligt: Radfahrer schwer verletzt

Nagold (ots)

Schwerverletzt wurde am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr ein 26-jähriger Radfahrer in der Eisbergsteige. Der Mann war vom Industriegebiet kommend in Richtung Nagold unterwegs, als er gegen eine Schranke fuhr.

Beim Sturz wurde er schwer verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

