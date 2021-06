Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Rettungshubschrauber im Einsatz: Motorradfahrer schwer verletzt

Neubulach (ots)

Schwerverletzt wurde am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr ein 68-jähriger Motorradfahrer auf der Landesstraße 348 zwischen Neubulach und Calw.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 68-jährige in einer Fahrzeugkolonne und scherte zum Überholen aus. Während des Überholvorgangs scherte plötzlich vor dem Motorradfahrer ein 45-jähriger Toyota-Fahrer nach links aus, welcher an einem vor ihm fahrenden Pkw vorbeifahren wollte, der gerade nach rechts in einen Waldweg abbog.

Der 68-Jährige wurde mit schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell