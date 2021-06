Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Krad kollidiert mit Pkw, Motorradfahrer schwer verletzt, Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Sonntag, gg. 13.20 Uhr, kam es auf der Kreuzung Anshelm-/Hohenzollern-/Blücherstraße zu einem Zusammenprall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 69jähriger Motorradfahrer befuhr mit seiner Suzuki die Hohenzollernstraße in östliche Richtung. Zeitgleich beabsichtigte eine 39jährige Volvo-Fahrerin die Kreuzung auf der Anshelmstraße in südliche Richtung zu überfahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Volvo-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 EURO. Eine Besatzung der Verkehrspolizei nahm den Unfall auf, zwei Besatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord waren für die Verkehrslenkung eingesetzt.

Abschließend muss noch ermittelt werden, welcher der beiden Beteiligten bei Rotlicht die Kreuzung passieren wollte. Hierfür wird insbesondere ein BMW-Fahrer gesucht. Der BMW-Fahrer und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

