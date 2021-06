Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Drei Schwerverletzte nach Unfall zwischen Motorrad- und Fahrradfahrer

Baiersbronn (ots)

Schwer verletzt wurden am Samstag ein Motorradfahrer und seine Sozia bei einer Kollision mit einem Fahrradfahrer in Baiersbronn. Gegen 12.05 Uhr wollte ein 75-jähriger Fahrradfahrer von einem Grundstück in Höhe der Besenfelder Straße nach links auf die B 462 einbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang des von rechts auf der B 462 fahrenden 63-jährigen Motorradfahrers. Durch die massive Kollision wurden der Motorradfahrer und seine 63-jährige Sozia so schwer verletzt, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken transportiert werden mussten. Der 75-jährige Fahrradfahrer musste ebenso schwer verletzt zu einer ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Den Gesamtschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf ca. 10.000 EUR.

