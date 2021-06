Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fahrzeug überschlägt sich

Unterreichenbach/Lkr. Calw (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von 35 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag, gegen 16.50 Uhr, auf der Bundesstraße 463 ereignete. Ein 73jähriger Mann fuhr mit seinem Audi Cabriolet von Unterreichenbach in Richtung Bad Liebenzell. Aus ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Bordstein und geriet danach gegen eine kleine Stützmauer. Von dieser wurde er zurück auf die Fahrbahn abgewiesen. Das Fahrzeug kippte dabei um und kam schließlich auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der 73jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde zum Glück nicht schwer verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die B 463 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis gegen 17.40 Uhr gesperrt.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell