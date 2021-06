Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zwei Unfallfluchten - Zeugen gesucht

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstag wurden gleich zwei Unfallfluchten in Freudenstadt gemeldet.

Kurz vor 14.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Rückwärtsausparken einen geparkten Peugeot und fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der beschädigte Peugeot war auf dem Schotterparkplatz am Hauptbahnhof in der Bahnhofstraße geparkt gewesen. An diesem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zwischen 07.00 Uhr und 17.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Berufsschule in der Eugen-Nägele-Straße ebenfalls ein geparkter Pkw beschädigt und der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem beschädigten VW Golf entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Das Polizeirevier Freudenstadt nimmt unter der Telefonnummer 07441 536-311 Zeugenhinweise entgegen.

Nadine Fromm, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell