Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Pfalzgrafenweiler (ots)

Ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr ein Unbekannter am Freitagnachmittag davon, nachdem er beim Ein- oder Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt hatte. Zwischen 17.30 Uhr und 18.00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Hyundai in der Porschestraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes und stellte nach ihrem Einkauf fest, dass ihr Fahrzeug an der hinteren linken Tür beschädigt wurde. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Nadine Fromm, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell