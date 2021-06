Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrzeug übersehen

Pforzheim (ots)

Am Freitagabend gegen 20.00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Goethestraße/Zerrennerstraße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 42jährige Seat-Fahrerin fuhr auf der Habermehlstraße in östlicher Richtung und wollte nach rechts in die Goethestraße abbiegen. Hierbei übersah sie den bevorrechtigten 22jährigen Seat-Fahrer, welcher von der Westlichen Karl-Friedrich-Straße kommend bereits die Goethestraße befuhr und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Seat-Fahrer leicht verletzt, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7000 Euro.

Nadine Fromm, Führungs- und Lagezentrum

