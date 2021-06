Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Zeugen gesucht: Unfallflucht nach Parkrempler

Freudenstadt (ots)

Einfach davongefahren ist am Mittwochnachmittag ein Unbekannter, nachdem er offenbar in Freudenstadt beim Aus- oder Einparken ein anderes Auto beschädigt hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand parkte die Geschädigte ihren VW zunächst gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wittlensweilerstraße und im weiteren Verlauf bis 16 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Max-Eyth-Straße. Die Geschädigte stellte erst später den Unfallschaden hinten links an ihrem VW fest, so dass beide obengenannten Örtlichkeiten als Tatort in Betracht kommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Rufnummer 07441 536-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell