Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht nach Pkw-Aufbrüchen in der Südoststadt

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden mehrere Pkws in der Südoststadt in Pforzheim aufgebrochen.

Gegen 04:15 Uhr meldete ein Anwohner bei der Polizei drei verdächtige Personen. Einsatzkräfte des Polizeireviers Pforzheim-Nord trafen in der Folge im Bereich Tiefenbronner Straße/Wurmberger Straße zwei Personen an, eine weitere Person konnte auf einem Mountainbike flüchten. Mögliche Tatbeteiligungen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder selbst geschädigt wurde, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

