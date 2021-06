Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Zeugen gesucht: Einbruch in Ladengeschäft

Bad Wildbad (ots)

Unbekannte verschafften sich in den frühen Morgenstunden am Donnerstag gegen 00.35 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Ladengeschäfts in der Karl-König-Straße. Eine aufmerksame Zeugin konnte einen dunkel bekleideten Mann vom Tatort flüchten sehen. Eine nähere Beschreibung des Mannes liegt derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern noch an.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Neben einem Polizeihubschrauber war das Polizeipräsidium Pforzheim mit fünf Streifenwagenbesatzungen im Einsatz.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel. 07051 161-0 oder mit dem Polizeiposten Bad Wildbad, Tel. 07081 9390-11, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell