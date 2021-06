Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In Garage eingebrochen und Fahrräder geklaut

Pforzheim (ots)

Unbekannte drangen zwischen Montagmittag, 15:00 Uhr, und Dienstagmittag, 14:20 Uhr, in eine Garage in der Genossenschaftstraße ein.

In der Garage drückten sie einen Zaun, welcher die Garage, von der Nachbargarage trennte, hinunter und entwendeten von dort insgesamt 2 Mountainbikes und zwei E-Bikes im Gesamtwert von 8.000 Euro. Beim Herausheben des Diebesgutes von der einen in die andere Garage, wurde der in der Garage befindliche Mercedes beschädigt, so dass ein Schaden von etwa 2.500 Euro entstand.

Am Garagentor sowie am Zaun entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 150 Euro.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich unter 07231 186 3311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell