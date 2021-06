Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - In Pkw eingebrochen und Wertsachen entwendet

Birkenfeld (ots)

Am Montagabend machten sich ein Unbekannter an einem Pkw zu schaffen, entwendete Wertsachen und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro

In der Zeit zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr schlug der Dieb zunächst mehrere Scheiben des in der Uhlandstraße abgestellten Nissans ein. Dann nahm er unter anderem einen Rucksack, welcher mit Schulutensilien befüllt war sowie einen Gelbeutel mit einem kleinen Bargeldbetrag sowie Ausweisdokumenten an sich. Die Höhe des Diebstahlsschadens wird auf rund 80 Euro geschätzt.

