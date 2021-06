Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugenaufruf: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Pforzheim (ots)

Am Montagabend ist ein Unbekannter in der Zeit von 17 bis 22 Uhr in eine Wohnung in der Gravelottestraße in Pforzheim eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschaffte sich der unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu der Wohnung. Der entstandene Schaden kann noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186 4444 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

