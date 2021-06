Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Nach gefährlichem Fahrmanöver: Mutmaßlicher Unfallverursacher fährt einfach davon

Dornstetten (ots)

Einfach davon gefahren ist am frühen Samstagnachmittag ein noch unbekannter VW-Fahrer, nachdem er bei Dornstetten durch ein gefährliches Fahrmanöver offensichtlich einen Unfall verursacht hat.

Der Fahrer eines Hondas war gegen 13:45 Uhr auf der Kreisstraße 4776 von Dornstetten in Richtung Hallwangen unterwegs, als der VW-Fahrer im Bereich der Einmündung zum Köpfle wohl wendete. Laut Zeugen sei der Unbekannte dabei mit hoher Geschwindigkeit aus dieser Einmündung in Richtung Dornstetten auf die Kreisstraße eingefahren. Dabei nahm er dem Hondafahrer die Vorfahrt, sodass jener stark abbremsen musste. Während es einem hinter dem Honda fahrenden Audifahrer noch gelang, ebenso rechtzeitig zu bremsen, erkannte eine nach dem Audi befindliche Citroenfahrerin die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Ohne sich jedoch in irgendeiner Weise zu kümmern, fuhr der VW-Fahrer daraufhin einfach davon. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Bei dem gesuchten VW soll es sich um einen schwarzen Polo handeln, dessen Fahrer als junger Mann beschrieben wird, der eine Kappe trug.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten VW oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

