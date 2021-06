Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Drei verletzte nach Brand in Küche

Pforzheim (ots)

Drei Verletzte und ein Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro sind die Bilanz eines Brandes am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Riedstraße in Dillweisenstein. Durch die Feuerwehr Pforzheim wurde der Brand, ausgelöst vermutlich durch einen Lappen auf einer Herdplatte, schnell gelöscht. Vorsorglich mussten drei Personen in einem Krankenhaus behandelt werden.

