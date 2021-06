Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Unfall im Begegnungsverkehr -Polizei sucht Zeugen-

Calw (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Freitagmittag gegen 08:55 Uhr auf der Kreisstraße 4331. Der 23 Jahre alte Fahrer eines Ford befuhr die Kreisstraße 4331 von Neusatz kommend in Richtung Rotensol, als ihm ein weißer Audi entgegenkam. Dieses Fahrzeug fuhr, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, in einer Linkskurve mittig auf der Fahrbahn, dem 23-jährigen entgegen. Dieser musste, um eine Kollision beider Fahrzeuge zu vermeiden, nach rechts ausweichen. Hierbei beschädigte er sich zwei Felgen an einem Bordstein. Der Audi setzte seine Fahrt in Richtung Neusatz unbeirrt fort. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der Polizeiposten Bad Herrenalb hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161 35 11, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

