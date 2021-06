Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Nach Fehler beim Abbiegen zwei Verletzte

Altensteig (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag im Bereich Altensteig.

Gegen 17.00 Uhr war eine 18-jährige Renaultfahrerin auf der Landesstraße 404 von Pfalzgrafenweiler in Richtung Altensteig unterwegs. An der Ortsumgehungsstraße Turmfeld beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Nach Stand der Ermittlungen missachtete die Renaultfahrerin die Wartepflicht und es kam zum Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden 33-jährigen Seatfahrerin. Die beiden verletzten Autofahrerinnen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Michael Wenz, Pressestelle

