Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim Brand in Mehrfamilienhaus -Nachtrag der Pressemeldung vom 05.06.2021 um 01:40 Uhr-

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim:

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagabend in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bleichstraße zu einem Brand.

Nach den ersten Ermittlungen in der Nacht konnte lediglich der Verdacht einer fahrlässigen Brandstiftung begründet werden, weshalb der 52-jährige Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt wurde.

Die Brandursache sowie der Tathergang, insbesondere ob auch ein vorsätzliches Handeln vorliegen könnte, ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen.

Dr. Tobias Wagner, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell