POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Aggressiver 23-Jähriger leistet bei Kontrolle Widerstand und landet in der Zelle - Polizeibeamter bei Einsatz verletzt

Nagold (ots)

Ein aggressiver 23-Jähriger hat bei einer Polizeikontrolle in Nagold Widerstand geleistet und ist am Ende in einer Polizeizelle gelandet. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter verletzt.

Vorausgegangen war dem Ganzen eine Bürgerbeschwerde wegen Ruhestörung, welche die Beamten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen Mitternacht erreichte. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens im Bereich einer Schule in der Langen Straße eintrafen, rannten mehrere Personen davon, so auch der 23-Jährige. Da letzterer jedoch offensichtlich seine Jacke hatte liegen lassen, kam er kurze Zeit später wieder zurück, woraufhin ihn die Beamten kontrollieren wollten. Der betrunkene 23-Jährige verhielt sich jedoch sofort extrem aggressiv. Anstatt der Aufforderung, sich auszuweisen, zu folgen, begann er damit, die Einsatzkräfte mit seinem Mobiltelefon zu filmen. Er ließ zudem verlauten, dass die Polizei ihm nichts zu sagen hätte und versuchte davonzurennen. Die Beamten holten den 23-Jährigen jedoch schnell ein und überwältigten ihn. Beim Versuch, ihm Handschließen anzulegen, leistete der 23-Jährige jedoch Widerstand, sodass die Polizisten erhebliche Kraft aufwenden mussten, um ihn unter Kontrolle zu bekommen. Der 23-Jährige wurde im Anschluss aufs Polizeirevier gebracht, wo er den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen musste. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Den 23-Jährigen, bei dem ein Alkoholvortest einen Wert von über anderthalb Promille ergeben hatte, erwarten nun eine Strafanzeige sowie eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung in der Zelle.

Frank Weber, Pressestelle

